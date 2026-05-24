«На душе стало спокойнее»: в Челябинске перекрасили злополучную детскую площадку в цвета украинского флага

Фото: Ольга Мухометьярова / vk.com

Детская площадка, недавно прославившаяся сине-желтой расцветкой, сменила имидж. После публикаций в СМИ сотрудники управляющей компании заново покрасили игровой комплекс – теперь он выполнен в розово-синих тонах.

Напомним, предыдущее сочетание цветов вызвало у жителей ассоциации с флагом Украины. Первой на это публично указала экс-депутат Заксобрания области Ольга Мухометьярова.

– На душе стало спокойнее. Спасибо журналистам и всем, кто поддерживает мои взгляды, – прокомментировала Ольга Мухометьярова.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

