«Впервые за всю историю челябинского баскетбола»: Алексей Текслер поздравил с победой «ЧБК» в Суперлиге

Итог финальной серии – 4:2 и первое чемпионство Суперлиги в истории клуба. Фото: БК «ЧБК» / vk.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил баскетбольный клуб «ЧБК» с победой в Суперлиге. Он подчеркнул, что такого успеха челябинский баскетбол не знал никогда прежде.

– Поздравляю наш баскетбольный «ЧБК» с победой в Суперлиге! Впервые за всю историю челябинского баскетбола наш клуб добился такого успеха. Особенно ценно, что вершина покорилась на третий год игры в Суперлиге, – написал глава региона.

Исторический титул «ЧБК» оформил в выездном матче против «Химок». Челябинцы подошли к игре с преимуществом в серии – 3:2, а матч провели без двух ключевых игроков: Максима Ильвовского и Яна Додеуса, получивших травмы. Несмотря на это, команда уверенно довела встречу до победы – 79:61. Итог финальной серии – 4:2 и первое чемпионство Суперлиги в истории клуба.

Алексей Текслер поблагодарил игроков, тренерский состав и руководство клуба, а также всех болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении сезона. Он выразил уверенность, что впереди у «ЧБК» новые успехи и новые вершины.

