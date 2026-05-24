Ухо хотел почесать? Челябинский депутат Госдумы попал в перепалку в аэропорту

Фото: Станислав Наумов/Telegram

Депутат Государственной думы от Челябинской области Станислав Наумов сообщил о неприятном инциденте, произошедшем с ним в столичном аэропорту. По словам парламентария, его коллега Бийсултан Хамзаев в ходе словесной перепалки использовал нецензурную брань и повел себя агрессивно.

Инцидент случился в зале официальных лиц и делегаций терминала B, пока Наумов ожидал рейса в Магнитогорск.

– Вдруг подходит депутат Хамзаев и начинает в буквальном смысле выяснять отношения. Припомнил нашу с ним перепалку на круглом столе по поводу запрета несовершеннолетним заходить в интернет. Напомню, что я и тогда, и сейчас против такого запрета. О чем и напомнил Хамзаеву. Просто мата товарищу для нового раунда полемики не хватило. Еще и замахнулся как для удара. При свидетелях, – написал Станислав Наумов в своих социальных сетях.

Со слов депутата, когда ситуация накалилась, его оппонент спохватился и заявил, что просто хотел почесать ухо. Однако Станислав Наумов намерен дать случившемуся официальную оценку.

– Попрошу его просто повторить аналогичный жест на ближайшем заседании комиссии по депутатской этике. В извинениях с его стороны, естественно, не нуждаюсь, – резюмировал парламентарий.

