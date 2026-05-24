Лопаты в чехле, рассада в коробке: челябинцам напомнили дачные правила в автобусах

Конец мая – самая горячая пора для садоводов. У порога уже выстроились грабли, лопаты и коробки с теми самыми «крупными рассадами» – разросшимися кустами томатов, перцев и цветов, которые так и хочется поскорее отвезти на грядки. Но в МУП «Служба организации движения» дачников предостерегли: прежде чем заходить с этим добром в салон автобуса, стоит освежить в памяти простые, но строгие правила.

Бесплатно один пассажир может провезти багаж, сумма длины, ширины и высоты которого не превышает 120 сантиметров. Если «крупная рассада» или инвентарь оказались погабаритнее – за них придется купить еще один билет. А если суммарные габариты вещей перевалили за 180 см – такой груз в автобус не пустят вовсе.

– Если вещей у вас действительно много, не рискуйте и не создавайте неудобств другим пассажирам. Проще и спокойнее для всех будет вызвать такси, – предупредили в «Службе организации движения».

Длинномерный инструмент вроде лопат и граблей провозить разрешено, но острые края обязательно нужно закрыть ветошью. Сама рассада должна быть надежно упакована – никакой просыпающейся земли и грязи в салоне. Одежда дачника тоже обязана быть чистой: уважение к попутчикам здесь стоит во главе угла.

Категорически запрещено везти в автобусах ядохимикаты, газовые баллоны, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. Так что все средства для обработки растений лучше оставить для отдельной поездки.

В транспортном предприятии пожелали садоводам хорошего дня и напомнили: спокойная дорога начинается с чистой обуви, упакованной рассады и правильно подобранного билета.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

