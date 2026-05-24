За несовместимую с должностью деятельность: судью челябинского Арбитражного суда лишили полномочий

Вместе с должностью Вячеслав Бушуев лишился и первого квалификационного класса Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

22 мая 2026 года квалификационная коллегия судей Челябинской области досрочно прекратила полномочия судьи Арбитражного суда Вячеслава Бушуева. Вместе с должностью он лишился и первого квалификационного класса – высшей профессиональной категории.

Разбирательство началось после обращения Совета судей Челябинской области, потребовавшего привлечь Бушуева к дисциплинарной ответственности. Факт совершения проступка подтвердился, и судье было вынесено предупреждение. Однако одним взысканием дело не ограничилось.

Параллельно коллегия пришла к выводу, что в действиях Бушуева имеются признаки нарушения, предусмотренного подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Закона «О статусе судей в Российской Федерации». Эта норма применяется в случаях, когда судья занимается деятельностью, не совместимой с его статусом, и влечет безусловное прекращение полномочий. Именно по этому основанию 22 мая полномочия Бушуева были прекращены, а первый квалификационный класс – аннулирован.

