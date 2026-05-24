Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2026 11:00

Инцидент на станции Северная: в Челябинске четыре вагона с металлом сошли с рельсов

На станции Северная сошли с рельсов четыре вагона с металлом
Любовь ЛАНЧЕВА
Задержек в движении поездов инцидент не вызвал.

Задержек в движении поездов инцидент не вызвал.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

24 мая 2026 года около 10 часов на станции «Северная», расположенной на путях необщего пользования Челябинского металлургического комбината, сошли с рельсов четыре груженых металлоизделиями вагона. Опрокидывания не произошло. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, задержек в движении поездов инцидент не вызвал.

Причины схода устанавливаются. Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.