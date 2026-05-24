Около 90 протоколов: в Магнитогорске задержали 21-летнего лихача на «Приоре»

Большинство из штрафов – превышение скорости и неоднократный проезд на красный сигнал светофора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Магнитогорске автоинспекторы задержали 21-летнего водителя «Лады Приоры», который игнорировал десятки штрафов и ездил без прав. Развязка для него наступила в минувшую пятницу.

Первое, что выяснилось при проверке документов: молодой человек уже был лишен права управления на полтора года за отказ от медосвидетельствования на опьянение. За повторную езду без прав на него составили протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, а мировой судья отправил нарушителя под административный арест на 7 суток – водителя доставили в спецприемник.

Главный сюрприз ждал полицейских в базах данных. Оказалось, что за задержанным числится 88 неоплаченных штрафов с камер фотовидеофиксации. Большинство из них – превышение скорости и неоднократный проезд на красный сигнал светофора. Общая сумма задолженности перевалила за 160 тысяч рублей. По каждому факту просрочки инспекторы составили 88 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ. Все эти материалы уже направлены в мировой суд.

Кроме того, и сама «Лада Приора» оказалась незарегистрированной, причем нарушение было повторным. За это на водителя составили протокол по части 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ. Теперь ему грозит дополнительное лишение прав на срок до трех месяцев. В Госавтоинспекции напоминают: неоплаченный вовремя штраф грозит либо взысканием в двукратном размере, либо арестом до 15 суток.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

