Камышовый плен: спасатели вытащили из Смолино уставшую пловчиху

Пловчиху благополучно доставили на берег, помощь медиков ей не понадобилась Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Сегодня днем на озере Смолино едва не случилась беда. Жительница Челябинска решила искупаться там, где это не предусмотрено, и проплыла вдоль берега, но выбилась из сил. Выбраться на сушу самостоятельно не получилось – путь перекрыли густые заросли камыша.

Прохожие заметили женщину в воде и обратились в ЕДДС. На место оперативно выехали пожарные ближайшего подразделения МЧС и городские спасатели. Пловчиху благополучно доставили на берег, помощь медиков ей не понадобилась.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

