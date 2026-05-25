Челябинец 70 раз зарегистрировался в качестве предпринимателя, чтобы отмывать деньги

Челябинцу грозят принудительные работы или штраф до 300 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 52-летний мужчина 32 раза оформил регистрацию ИП и открыл 38 фирм. В полиции выяснили, что такую бурную деятельность горожанин развил неспроста. Мужчина завел для всех подставных предприятий банковские счета и рассчитывал через них отмывать деньги. Клиенты должны были платить процент за такое «банковское обслуживание».

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, челябинца задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

