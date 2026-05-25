В Ленинском районе Челябинска 25 мая в трех десятках домов пропадет вода

Воду отключат с девяти часов утра до восьми вечера

В части Ленинского района Челябинска 25 мая не будет водоснабжения. Трубы перекроют из-за плановых работ. Как сообщили в МУП «ПОВВ», подачу воды остановят с 9:00 до 20:00.

Отключение затронет дома по адресам:

улица Барбюса, 270, 272;

улица Новороссийская, 103, 103а, 103б, 111, 118б, 122, 122б, 126, 130а, 130б, 132, 132а, 136, 140, 140а, 146;

улица Электровозная 5-я, 1а, 1б, 1в, 2, 3а, 3б, 3в.

Кроме того, воды не будет на насосной станции автомойки, в административных зданиях и школах по адресам:

улица Новороссийская, 113, 122, 122б, 126, 130а, 136, 140.

Дома №136а по улице Новороссийской, №60 и №66 по улице Гагарина, а также №94 по улице Коммунаров будут получать воду на пониженном давлении.

