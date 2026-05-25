Борьба с традицией: в Челябинске у карьеров поставят дежурных, чтобы выпускники школ туда не ныряли

Школьникам помешают купаться в неположенных местах Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске во время последних звонков в школах примут особые меры безопасности. Сделать это поручил мэр Алексей Лошкин.

— Надо усилить работу спасателей в местах для купания, поскольку такая традиция у выпускников есть, — уточнил Алексей Лошкин. — Приходят на карьеры в Городском бору, купаются, прыгают в воду, хотя это там запрещено, и мы никак с этим вопросом не можем разобраться. Надо организовать дежурство сотрудников в том числе в запрещенных для купания местах.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

