Поверил фотографиям: магнитогорец лишился денег при покупке фиксатора протеза в сети

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Магнитогорске Челябинской области жертвой интернет-мошенника стал 66-летний мужчина. Он планировал купить фиксатор для протеза руки, нашел подходящее объявление в сети и связался с продавцом. Пенсионеру прислали снимки товара и подробно ответили на волнующие вопросы. Разговор был настолько убедительным, что мужчина решил оплатить покупку.

– Магнитогорец перевел продавцу почти 9 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь, – сообщили в пресс-службе УМВД по городу Магнитогорску.

Обещанный фиксатор так и не был отправлен. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.