Танцы как у короля: в Челябинске на большом экране покажут байопик «Майкл» с интерактивом для зрителей

27 мая в «Синема Парке» в ТРК «Горки» состоится премьера музыкального байопика «Майкл» (16+). Фильм рассказывает честную, глубокую и трогательную историю артиста, который без остатка отдал себя сцене.

Главную роль исполнил племянник Майкла Джексона — Джаафар Джексон, точно передавший характерную для короля поп-музыки смесь хрупкой деликатности и стальной воли. Хореографию поставили Рич и Тоун Талауэга, работавшие с Майклом в 1996 году. Режиссером выступил Антуан Фукуа, сценарий написал Джон Логан («Гладиатор», «Авиатор»).

Кстати, в день премьеры в кинозале во время музыкальных номеров и на финальных титрах будет организован танцевальный флешмоб: зрители смогут вместе повторить легендарные движения — от фирменного наклона до лунной походки. Участие свободное, уровень подготовки не имеет значения.

