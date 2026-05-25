«Управленцами не рождаются, ими становятся»: в Челябинске бойцы СВО осваивают госслужбу изнутри

В программу «Герои Южного Урала» входят стажировки в региональных ведомостях, депутатском корпусе и аппаратах городских глав Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинской области набирает обороты уникальная кадровая программа «Герои Южного Урала». Это не просто курсы повышения квалификации, а полноценный социальный лифт, позволяющий участникам и ветеранам специальной военной операции получить практические навыки муниципального и государственного управления.

Проект инициированный губернатором Алексеем Текслером, рассчитан на год. В программу входят стажировки в региональных ведомостях, депутатском корпусе и аппаратах городских глав. Главная цель – помочь героям адаптироваться к мирной жизни и дать им инструменты для принятия решений на благо жителей области.

Боевой и жизненный опыт становится прочным фундаментом для грамотной гражданской карьеры. Глава Миасского городского округа Юрий Ефименко привел в пример своего коллегу – депутата Данилу Шашкова, который успешно совмещает практическую работу с обучением по программе.

– Региональный проект уникален: он готовит управленцев, учит работать в команде и просчитывать возможные варианты. Здесь наши герои-участники СВО дополняют боевой и жизненный опыт профессиональными навыками. Среди участников программы – Данила Шашков. Сейчас на посту миасского депутата он применяет полученные знания уже на практике. И, как показывает развитие его избирательного округа, весьма успешно, – отметил Юрий Ефименко.

Работа в региональных структурах дает слушателям программы не только возможность закрепить теорию, но и лично определить для себя вектор развития. Организаторы уверены, что армейская дисциплина и современные управленческие компетенции позволят региону получить по-настоящему эффективных руководителей, искренне болеющих за Южный Урал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.