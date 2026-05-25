Главное не диплом, а реальные навыки: участники программы «Герои Южного Урала» готовят собственные проекты

Своей темой Алексей Рожков выбрал массовое включение подрастающего поколения в общественно-политическую жизнь Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Годовое обучение по кадровой программе «Герои Южного Урала» выходит на финишную прямую. Участники специальной военной операции, решившие связать свою жизнь с государственной службой, готовятся к защите выпускных проектов. В региональном правительстве отмечают: главный итог программы – это не диплом, а реальные навыки, которые позволят ветеранам грамотно решать проблемы южноуральцев.

– Любое управление, муниципальное, государственное, федеральное, требует знаний. Нужно знать законы. Когда у ребят появляются эти знания, они могут анализировать ситуацию уже со стороны законотворчества и Конституции, – пояснил член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Сергей Бормотов. – Как говорят, нет юриста, который знает все законы. Юрист – это тот, кто знает, где прочитать. Вот этот навык они сейчас и нарабатывают: они точно знают, куда обратиться и что прочитать, чтобы решить задачу.

В программе, инициированной губернатором Алексеем Текслером, особый упор делается на умение общаться с людьми и слышать их запросы. С таким багажом, уверены наставники, выпускники смогут разобраться в любом вопросе и принести реальную пользу региону.

Темы выпускных работ подтверждают, что мысли участников заняты будущим Челябинской области. Многие посвящают свои проекты патриотическому воспитанию и диалогу с молодежью. Проходя стажировки, ветераны СВО не жалеют времени на общение со школьниками и студентами.

Один из ярких примеров – работа участника программы Алексея Рожкова. Своей темой он выбрал массовое включение подрастающего поколения в общественно-политическую жизнь.

– У нас очень много программ и возможностей для самореализации молодежи, но это все-таки та часть ребят, которая захотела самостоятельно. А нам нужно, чтобы все подрастающее поколение если не участвовало, то хотя бы разбиралось в этих процессах, – поделился Алексей Рожков.

Организаторы подчеркивают, что такой системный подход к делу – лучшее доказательство того, что военная дисциплина и свежий гражданский взгляд на управление способны качественно изменить жизнь в регионе. Выпускники «Героев Южного Урала» готовы не просто работать на местах, а детально разбираться в каждом вопросе, с которым к ним придут жители.

