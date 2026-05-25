На берегу остались вещи и документы: в Магнитогорске мужчина утонул в реке

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области еще один человек погиб на воде. Мужчина утонул в реке Урал в Магнитогорске.

Как сообщили в региональной Поисково-спасательной службе, тело погибшего горожане случайно заметили в двух метрах от берега. Спасатели вытащили его из воды и передали полиции.

Как оказалось, мужчина уже более суток не отвечал на телефонные звонки. На берегу нашли его вещи и документы.

Ранее в Челябинской области утонула шестилетняя девочка.

