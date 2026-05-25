В Челябинске загорелся гектар камыша

Дым виден далеко от места пожара Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Рядом с челябинским поселком Фатеевка 25 мая загорелся камыш.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар распространился на целый гектар. Огонь тушат 15 человек, четыре спецмашины.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Пострадавших нет. Прилагаются все усилия к скорейшей ликвидации пожара, — уточнили спасатели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.