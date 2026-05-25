Страдал и начал бояться яиц: отравившийся челябинец в суде потребовал 450 тыс. рублей у продавца продуктов

Челябинец очень хотел наказать продавца, но проиграл суд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Челябинска через суд потребовал 450 тыс. рублей у продавца куриных яиц.

Крупная сумма должна была стать компенсацией морального вреда. Дело в том, что горожанин, отведав яиц, заболел. Мужчине было так плохо, что его пришлось госпитализировать в инфекционное отделение. Оказалось, что у него сальмонеллез.

В судебном иске челябинец объяснил, что из-за некачественных яиц потерял трудоспособность, вынужден был отказаться от привычного образа жизни, страдал от боли и испугался, что умирает, а теперь вообще боится есть куриные яйца.

Но в суде у челябинца возникли трудности. Дело в том, что скорлупу от злополучных яиц он выкинул, отдать на экспертизу было нечего. Доказать, что отравился именно яйцами, а не чем-нибудь еще, мужчина не смог. Зато продавец показал результаты тестов оставшейся у него продукции: при проверке сальмонеллы в них не нашли.

Как сообщили в Сосновском райсуде, компенсацию отравившийся мужчина не получит, в иске ему отказали.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

