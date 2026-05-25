Челябинск примет Чемпионат России по фигурному катанию-2027

В прошлый раз Чемпионат России в Челябинске проходил в 2023 году Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Чемпионат России по фигурному катанию 2027 года состоится в Челябинске. Об этом объявила национальная Федерация фигурного катания.

Соревнования лучших фигуристов страны будут проходить в ледовой арене «Трактор» с 16 по 21 декабря.

Столица Южного Урала примет турнир уже не в первый раз. В Челябинске российские чемпионаты проходили в 2017, 2021 и 2024 годах. А нынешней весной арена «Трактир» стала площадкой для финала Гран-при России.

