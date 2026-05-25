Одна вышла, вторую вынес на руках: сосед спас двух женщин во время пожара в Челябинске

Квартира загорелась из-за сигареты

В пятиэтажке на улице 3-й Арзамасской в Челябинске произошел пожар. Вспыхнули вещи в квартире на втором этаже. Пламя охватило 12 квадратных метров.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, бдительный сосед спас из горящей квартиры двух женщин. Одну вывел наружу, а вторую вынес на руках, так как она была без сознания. Пострадавшую передали на попечение врачей.

Своими силами из дома эвакуировались еще восемь человек. Огонь потушили.

— По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность при курении, — уточнили в МЧС.

