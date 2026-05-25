В Челябинске бывший вице-мэр Астахов не смог выйти из СИЗО

В Челябинске суд оставил под стражей бывшего вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова.

По данным источника, 25 мая Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил Астахову меру пресечения. В СИЗО он пробудет как минимум до 3 августа 2026 года.

Напомним, Александра Астахова задержали в конце марта сотрудники регионального УФСБ. Его вместе с начальником управления ЖКХ Вадимом Храмцовым подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, речь идет о возможных злоупотреблениях при заключении контрактов между МУП «ПОВВ» и частным подрядчиком на ремонтные работы. Ущерб городскому бюджету, по предварительным оценкам, может превышать 150 миллионов рублей.

Александр Астахов занимал пост заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству с октября 2019 года. Его назначение тогда официально объявила мэр города Наталья Котова, охарактеризовав его как ответственного и добросовестного специалиста. В мэрии он курировал сферу ЖКХ более семи лет.

