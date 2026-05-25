Яна Лантратова сложит полномочия депутата Госдумы после нового назначения

Депутат от Челябинской области Яна Лантратова покидает Госдуму. Вопрос о досрочном сложении полномочий рассмотрят 26 мая 2026 года. Проект постановления появился в системе ГАС «Законотворчество».

Яна Лантратова уходит из парламента в связи с новым назначением: 14 мая она заняла пост уполномоченного по правам человека в России, и теперь официально покидает нижнюю палату парламента.

В Госдуме она работала с 2021 года и возглавляла комитет по развитию гражданского общества. Теперь ей предстоит уже в новом статусе заниматься защитой прав россиян на федеральном уровне.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

