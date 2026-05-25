Мопед, купленный сыну, обернулся уголовным делом: жительница Челябинской области ответит в суде за опасный подарок подростку

В Челябинской области будут судить женщину, которая купила мопед своему 15-летнему сыну. На нем ребенок попал в аварию. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, 40-летняя женщина знала, что управлять мопедом можно только с 16 лет, и при наличии прав категории L или L3, но все равно решила купить опасный транспорт сыну.

В итоге 21 мая прошлого года подросток вместе с 16-летним пассажиром выехал на мопеде на автодорогу в селе Париж. Там произошла авария с легковым автомобилем. Оба подростка получили небольшие, но множественные травмы.

Следователи считают, что женщина сознательно подвергла сына опасности. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Его рассмотрят в Верхнеуральском районном суде.

