Делают все своими руками: ветераны СВО восстанавливают базу отдыха на озере Большой Еланчик

Фото: челябинский филиал фонда «Защитники Отечества»

Ветераны СВО в Челябинской области все активнее используют социальный контракт для запуска и развития собственного бизнеса. С 2026 года государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает бойцам помощь в получении государственной поддержки — до 350 тысяч рублей на старт или развитие дела. Одним из примеров стал проект ветерана СВО Дмитрия Пивоварова. Об этом рассказали в правительстве Челябинской области.

Дмитрий узнал о социальном контракте в региональном филиале фонда. Специалисты помогли ему подготовиться и собрать нужные документы. Полученные деньги он направил на восстановление базы отдыха на озере Большой Еланчик. К проекту присоединились трое его сослуживцев. Сейчас команда установила первый всесезонный домик с теплыми полами, горячей водой, душем и всем необходимым для комфортного отдыха. В работе также участвуют ветераны СВО Анатолий Ермаков и Ольга Сырникова.

Ход реализации проекта на месте оценила руководитель челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова. По ее словам, это хороший пример того, как можно реализовать социальный контракт.

– Ребята молодцы. Уверена, что они замотивируют еще многих других бойцов своим энтузиазмом и подходом к делу. Дорогого стоит то, что они делают все своими руками, создают всю инфраструктуру для отдыха и восстановления таких же бойцов и всех желающих.

Ветераны планируют масштабное обновление базы отдыха «Зеленый огонек». В рамках проекта построят лечебно-оздоровительный корпус и создадут комфортные зоны для многодетных семей.

Челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» получил более 60 заявок на социальный контракт. Большинство заявителей уже получили консультации и поддержку. Среди самых популярных направлений — строительство, агротуризм, услуги и индустрия красоты, которую часто выбирают супруги участников СВО.

