Брать панаму или зонт? синоптики предупредили южноуральцев о контрастной погоде

Во вторник, 26 мая, столбики термометров в регионе достигнут 32 градусов. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

По данным регионального гидрометцентра, во вторник, 26 мая, в Челябинской области установится по-настоящему летняя погода. Днем столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшие дожди и грозы. Ветер южный будет дуть со скоростью 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В самом Челябинске день также ожидается жарким: температура воздуха прогреется до +29…+31 градуса. Осадки возможны, но уже в меньшем объеме — преимущественно небольшой дождь. Ветер южный, усилится до 5–10 м/с, а вот грозы в областном центре, по текущему прогнозу, не ожидаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.