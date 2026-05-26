Бизнесмены предлагают упростить получение статуса «Российский производитель» для предприятий региона

Промышленники Челябинской области на заседании регионального Союза предпринимателей и промышленников (СПП) сформулировали пакет конкретных мер по упрощению получения статуса «Российский производитель» — ключевого условия для приоритетного допуска к госзакупкам, контрактам с госкорпорациями и субсидиям. Предложения озвучил вице-президент СПП, генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.

Среди инициатив: законодательно приравнять аренду техники к ее покупке в рамках госзакупок, создать независимую комиссию при Минпромторге и Торгово-промышленной палате РФ (чтобы заказчики не прописывали условия только под импорт), а также распространить утилизационный сбор на всю сложную технику — краны, прицепы, оборудование.

В СПП также предлагают не подтверждать свою «российскость» несколько раз. Сейчас для этого необходимо сначала обратиться в областной ТПП, потом в федеральный Минпромторг. Промышленники уверены, что достаточно одного заключения на местах. Первый вице-губернатор Иван Куцевляк пообещал направить все предложения в федеральные ведомства.

