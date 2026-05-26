Гран-при всероссийского конкурса по адаптации участников СВО взял проект из Челябинска

Фото: Сергей Сомсиков, пресс-служба АНО НАРК.

Лучшим среди финалистов всероссийского конкурса «Новая высота» признан проект челябинского Центра занятости населения «Вектор жизни – работа для СВОих». Итоги состязания, посвященного трудоустройству и социальной поддержке ветеранов, подвели в Москве. Всего на конкурс поступили заявки из 20 регионов, но в решающий этап вышли только шесть практик, причем победа досталась Южному Уралу.

Директор челябинского Центра занятости Юлия Капкова призналась, что коллектив ждал этого с замиранием сердца:

— В финале, выступая с проектом перед столь представительным жюри, я очень волновалась, и, конечно, было приятно получить Гран-при.

По ее словам, высшая награда — не только признание заслуг команды, но и зеленый свет для масштабирования их метода в других регионах. Первое место в конкурсе также занял петербургский проект «От защиты Родины к новой профессии» от АО «Северный пресс».

Конкурс лучших практик подготовки кадров Национальное агентство развития квалификаций проводит 9 лет при поддержке Минтруда и РСПП. За это время организаторы получили более 1,1 тысячи заявок и отобрали свыше 90 эффективных решений. Председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов подчеркнул: каждый, кто дошел до финала, уже заслуживает уважения, а их опыт стоит тиражировать.

