«Выглядит странно»: южноуральцы пожаловались на пожелтевшую воду Тургояка

Фото: читатель «Пчелы».

Жителей Челябинской области встревожил необычный вид озера Тургояк. Вода у берега покрылась мутной желтой пленкой. Отдыхающие забеспокоились, что в водоем могли слить какие-то отходы.

— Тургояк выглядит странно. В такую воду совсем не хочется заходить, ведь это может быть опасным для здоровья, — поделились с Pchela.news очевидцы.

Сотрудники пресс-службы регионального Минэкологии информацию о загрязнении опровергли. По их данным, причина желтой пленки — сосновый лес вокруг озера. Из-за активного цветения хвойных в мае и особенностей розы ветров пыльца оказалась прямо на акватории, а волны при ветреной погоде сгоняют ее к берегу.

Такая же картина сейчас наблюдается на озерах Еловое, Кисегач, Увильды и Еткуль. Эксперты предупреждают, что купаться в такой воде можно, но пыльца — сильный аллерген. Поэтому после купания лучше сразу принять душ или тщательно вытереться полотенцем.

