Сотни тысяч человек: губернатор поздравил южноуральских предпринимателей с профессиональным праздником

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В День российского предпринимательства, 26 мая, губернатор Челябинской области поздравил представителей малого и среднего бизнеса региона. Алексей Текслер обратил внимание на масштаб сектора: в нем задействованы сотни тысяч жителей Южного Урала. Их ежедневный труд напрямую влияет на экономическую стабильность и развитие социальной сферы.

– Малый и средний бизнес играют важную роль в устойчивом развитии Челябинской области, – добавил глава региона.

Сегодня в регионе успешно работают механизмы поддержки предпринимателей, которые помогают противостоять внешнему санкционному давлению и сохранять деловую активность. Особые слова благодарности губернатор адресовал предпринимателям, которые поддерживают бойцов СВО и волонтерские инициативы. В завершение Алексей Текслер пожелал им результативной работы на благо Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.