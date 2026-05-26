25 лет на сцене: спектакль «На балу удачи» о певице Эдит Пиаф снимают с показа в Челябинске

Фото: Челябинский Молодёжный театр/Вк.

Челябинский Молодежный театр прощается с легендарной постановкой «На балу удачи», посвященной Эдит Пиаф. Об этом на официальной странице в соцсетях рассказала пресс-служба театра:

– В конце месяца «На балу удачи» навсегда покинет сцену Молодежного... но останется в сердцах всех работников театра и, конечно же, его зрителей.

Спектакль шел на сцене почти четверть века — премьера состоялась еще в январе 2002 года. Все это время главную роль исполняла народная артистка РФ Ольга Телякова.

История спектакля началась случайно: на юбилее главного режиссера драмтеатра Наума Орлова актриса исполнила номер на французском языке, который произвел фурор, а присутствовавший на мероприятии режиссер Михаил Филимонов загорелся идеей поставить в Молодежном театре спектакль о великой французской певице. Для роли актрисе пришлось учить иностранный язык с педагогом.

Последний показ постановки состоится 28 мая, а сегодня вечером, 26 мая в театре пройдет творческая встреча с Ольгой Теляковой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.