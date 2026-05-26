Скупают с апреля: в регионе резко подскочили продажи долларов перед сезоном отпусков

Жители Челябинской области в апреле и мае 2026 года стали скупать доллары в полтора раза активнее, чем год назад. Ажиотажный спрос в регионе фиксируют банкиры и туроператоры. Главная причина — приближающийся сезон отпусков: южноуральцы запасаются валютой для поездок за границу, особенно в страны, где расчеты идут только в долларах нового образца.

– Видим рост спроса физических лиц на иностранную валюту примерно с середины апреля за счет приближающегося сезона отпусков, – подтвердили журналистам 1obl.ru в пресс-службе одно из крупнейших банков.

Ситуацию подогревает популярность среди покупателей новых («синих») долларов. Как рассказала директор челябинской туркомпании Ольга Васильева, достать их непросто, а за границей принимают только такие. Курс доллара сейчас около 71 рубля, а на прошлой неделе падал до 70,8. Эксперты связывают это с ростом нефтяных доходов России.

