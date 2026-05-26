Т2 с начала года улучшила связь для более чем 1,2 млн жителей Челябинской области

Фото: пресс-служба Т2

Мобильный оператор Т2продолжает масштабный проект по развитию сети в Челябинской области. С начала года инженеры улучшили связь для более чем 1,2 млн жителей региона. Только за апрель-май Т2 запустила базовые станции в спальных районах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, а еще в деревне Большое Таскино Сосновского района. Кроме того, покрытие улучшенона участках трассы М-5 «Урал»: на 1558-ом километре дороги в Ашинском районе и в районе деревни Карагайкуль в Кунашакском муниципальном округе.

В Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Верхнеуральске, Чесме и деревнях Сосновского района оператор также провел модернизацию сети. Благодаря этим работам удалосьповысить стабильность сигнала там, где на фоне роста интернет-активности клиентов прогнозировался рост нагрузки на существующее оборудование.

- Каждый год в регионе растет потребление интернет-трафика, в среднем на 20%. Это высокие темпы роста, и мы ставим себе спортивные цели по развитию сети и обновления оборудования, опираясь на запросы клиентов и результаты мониторинга нагрузки. В 2026 году мы модернизируем оборудование опережающими темпами – меньше чем за 5 месяцев этого года число проведенных модернизаций составило 49,35% от общего объема работ за весь прошлый год, - отметил технический директор челябинского филиала Т2 Сергей Корабельников.

В Челябинске модернизация прошла в районе торговых комплексов «Радуга» и «Победа», которые посещают тысячи жителей города. Кроме того, связь стала стабильнее и возле промышленных и производственных площадок в районе улиц Героев Танкограда, Гончаренко, 2-ой Павелецкой и Машиностроителей в Челябинске, а также вблизи мебельной фабрики в поселке Белоносово, где интернет необходим для решения рабочих задач.

- Благодаря нашему стратегическому видению мы не только развиваем сеть на Урале, чтобы обеспечивать ковровое покрытие, - подчеркнула директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева. - Например, сейчас в Челябинской области 99,5% населения имеют доступ к 4G-интернету от Т2. Но и реализуем проекты по улучшению существующей сети.

