В Челябинской области объем выдачи кредитов наличными вырос на 7% и достиг 9 млрд рублей

За апрель 2026 года жители Челябинской области получили в банках 42 тысячи кредитов наличными — общая сумма достигла 9 млрд рублей. Как сообщает «Курс дела» со ссылкой на данные Объединенного Кредитного Бюро, это на 7% больше, чем в апреле прошлого года. По объему выданных займов регион вошел в десятку лидеров среди всех субъектов РФ. В среднем один кредитный договор составляет 190 тысяч рублей.

Аналитики выделили два ключевых фактора увеличения роста кредитования. Во-первых, рынок отошел от затишья начала года, инфляция постепенно разгоняет средний чек. Во-вторых, произошло снижение ключевой ставки, которое позволило заемщикам оформлять более крупные суммы.

При этом главный тормоз для рынка, по мнению экспертов, — это жесткие требования регулятора к уровню закредитованности. Полная стоимость кредита наличными в апреле зафиксировалась на отметке 30,24%. Для сравнения: в целом по России банки выдали 2,03 млн таких займов, а средний чек по стране составил 206 тысяч рублей. В ОКБ прогнозируют скромную динамику,: даже если сегмент продолжит расти.

