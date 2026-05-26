Реклама не совпала с содержимым: челябинцам продавали китайскую обувь под видом белорусской

Челябинское УФАС заинтересовалось ярмаркой, где под видом белорусской обуви продавали китайскую. Дело возбудили после сигнала от регионального Роспотребнадзора, чьи специалисты провели проверку и нашли несоответствие.На витринах обещали одно, а в коробках оказалось совсем другое.

– Установлено, что информация на коробке о стране производства Беларусь не соответствовала действительности, – пояснили в ведомстве.

Теперь рекламодателю грозит штраф. Дело о нарушении Закона о рекламе антимонопольщики рассмотрят 22 июня.

