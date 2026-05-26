НовостиОбщество26 мая 2026 8:51

Машины под деревьями не ставить: южноуральцев предупредили о сильном ветре, который придет в регион уже завтра

В Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с 27 мая
Василий КРУЧИНИН

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По информации региональной системы РСЧС, завтра днем 27 мая на территории Челябинской области ожидается усиление ветра — порывы могут достигать 20 метров в секунду. Специалисты просят жителей соблюдать осторожность и напоминают основные правила безопасности в непогоду.

В ведомстве рекомендуют не оставлять машины под деревьями и возле зданий, чтобы избежать повреждений. Также нельзя подходить к оборванным проводам, стоять рядом с недостроенными или слабо укрепленными конструкциями. Кроме того, в ветреную погоду категорически запрещается разводить открытый огонь.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по номерам экстренных служб: 101 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

