Пролежала на дне почти 20 лет: в реке Миасс нашли загадочную бутылку

Очистка реки продолжится после нереста Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Во время очистки реки Миасс в Челябинске на дне нашли… якорь. Откуда он? Наша река никогда не была судоходной. Те, кто постарше вспомнили, что в 90-е годы на воде стояло кафе.

— Видимо, от него и открутили этот якорь, — предположил руководитель проекта по очистке Миасса Александр Крючков в разговоре с корреспондентом КП-Челябинск

А еще на дне реки нашли запечатанную бутылку. Нет, не с джином Хоттабычем внутри и не с пиратским ромом (вдруг якорь тоже принадлежал пиратам реки Миасс?). Это была бутылка вина 2007 года. Дегустировать его рабочие, конечно, никто не стал — даже при такой 19-летней выдержке, качество и вообще безопасность провалявшегося на дне реки напитка вызывает сомнение.

Помимо обычного мусора на дне реки часто находят тележки из супермаркета. В настоящее время работы на Миассе приостановлены из-за нереста. По это же причине сложить удочки придется и рыбакам.

— В этом году планируем завершить чистку в районе пруда Коммунар и работы в центральной акватории в районе набережной. Это цирк, краеведческий музей, до Свердловского моста мы уже очистили, — рассказал Александр Крючков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.