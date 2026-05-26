Помог коллеге избежать наказания: задержан и.о. начальника полиции Чесменского района

Фото: читатель КП-Челябинск.

Сегодня, 26 мая, сотрудники УФСБ и регионального СКР задержали и.о. начальника ОМВД России по Чесменскому району Булата Нурписова. Известно, что майору полиции вменяют превышение должностных полномочий. Информацию КП-Челябинск подтвердил собственный источник.

Работая замначальника полиции, он в конце прошлого года помог другому полицейскому уйти от наказания за незаконную охоту. Для этого майор отдавал своим подчиненным незаконные распоряжения.

В доме и на месте работы Нурписова проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России. В ближайшее время суд определится с мерой пресечения.

Обновлено.

— Руководством ГУ МВД России по Челябинской области по данному факту назначена служебная проверка. Вышеуказанный сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.