«Мечтай!» без границ: участники из 15 городов приедут на фестиваль инклюзивного театра в Челябинск

Фото: Дни инклюзивного театра «Мечтай!»/Вк.

С 29 мая по 5 июня столица Южного Урала в четвертый раз примет всероссийский фестиваль «Мечтай!», посвященный инклюзивному театру. В афише — 39 событий, которые пройдут на разных городских площадках. Среди них экскурсии в формате стендапа, спектакли на жестовом языке, постановки-экспромты (их соберут прямо во время фестиваля), а также пластические перформансы. Вход свободный, но по предварительной записи.

Как отметила руководитель пространства «Наше место» Мария Дусмухаметова, на «Мечтай!» инклюзивное искусство перестает быть нишевым явлением «для своих» и вливается в общий культурный поток.

— Мы гордимся тем, что на несколько дней Челябинск становится творческой инклюзивной столицей страны, — добавила она.

В 2026 году фестиваль соберет участников из 15 городов страны — от Анапы и Воронежа до Луганска и Новосибирска. «Мечтай!» проходит под эгидой «Навстречу культурной столице». Организаторы также позаботились о зрителях с ограничениями по здоровью: часть мероприятий адаптирована для глухих, слабослышащих и незрячих людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.