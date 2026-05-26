В магнитогорском парке «Притяжение» откроется «АртЛаб» – пространство для юных творцов и будущих айтишников

Фото: Анна Колесникова

31 мая на городском курорте «Притяжение» пройдет масштабный праздник, посвященный Дню защиты детей. Дети с родителями смогут принять участие в конкурсах, викторинах, погонять на катамаранах и попробовать вкусное мороженое.

В этот день при поддержке Сбера на втором этаже АРТ-квартала в парке откроется креативное пространство «АртЛаб» – точка притяжения для всех юных непосед, интересующихся творчеством и технологиями. Здесь можно собрать пазлы от Kandinsky, привести к победе СберКота в раннер-игре от СберKids или пройти AR-квест «Сердце леса». Дети с ранних лет научатся взаимодействовать с передовыми гаджетами и прокачают свою фантазию.

31 мая на площадке «АртЛаб» с 10:00 до 20:00 будут идти добрые спектакли про дружбу, путешествия, преодоление страхов и смелость. На мастер-классах после представлений дети сделают специальные фигурки – их можно будет использовать для домашнего кукольного театра. Также всё это время будет работать крутая фотозона, где обязательно надо сделать фото на память.

Каждый час будет проходить мастер-класс по созданию 3D или 2D игры. Будет создана отдельная зона творчества с 3D-ручками, где ребята прокачают навык пространственного мышления и сделают сувенир на память. Всего за несколько часов в игровом формате дети освоят принципы трехмерного пространства и попробуют запрограммировать 3D-принтер. Это мощный буст для развития навыков и первый шаг к серьезному хобби.

Андрей Ручай, управляющий Челябинским отделением Сбера:

- Современные дети растут в окружении технологий. Задача родителей – не запретить ребенку гаджеты, а научить его использовать их во благо. Мы хотим помочь в этом и предоставить детям пространство для креатива и самовыражения, где они смогут легко пробовать новое и искать то, к чему будет лежать душа. Надеемся, что жители Магнитогорска и гости из других городов оценят наш проект, и новое пространство станет любимым для детей и их родителей.

