Отдых без риска: губернатор поручил усилить меры безопасности в детских лагерях Южного Урала

Этим летом свыше 175 тысяч юных южноуральцев проведут каникулы в детских лагерях Челябинской области. Такие цифры прозвучали на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел губернатор Алексей Текслер. Всего в регионе откроют 799 объектов для детского отдыха: из них 60 загородных, 9 палаточных, 727 с дневным пребыванием и 3 трудовых лагеря. Приемку уже начали межведомственные комиссии — туда входят представители МЧС, Роспотребнадзора и Росгвардии.

— Особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности, соблюдению санитарных норм и комфортному пребыванию детей, — подчеркнул глава региона.

Отдельно Алексей Текслер остановился на противопожарной защите: в лагерях должны работать исправные гидранты, системы оповещения, а эвакуационные пути быть свободными. Для учреждений, расположенных далеко от пожарных частей, поручено создать временные посты с передвижными средствами тушения огня.

Под особым присмотром — лагеря, стоящие на берегу водоемов. Для них обязательны водолазная проверка и чистка дна, а также дежурство подготовленных спасателей. Помимо этого, власти сохранят помощь семьям участников СВО: планируется оздоровить не меньше 716 детей военнослужащих. Также организуют отдых для детей-инвалидов — это еще 3640 человек.

