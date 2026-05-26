Открыли мини-башню и пробежали 1,4 километра: в Челябинске празднуют юбилей РТРС

Фото: Челябинский ОРТПЦ

Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр в мае отмечает юбилей Российской телевизионной и радиовещательной сети. Со дня ее основания исполнилось 25 лет.

В честь праздника в Горсаду имени Пушкина открыли новый арт-объект – Телебашню на Аллее связистов.

В парке имени Гагарина сотрудники центра устроили коллективный забег на полтора километра «Вместе бежим к успеху». А у памятника Курчатову прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников.

Кроме того, состоялась экскурсия «Открытые двери». Студентов профильного колледжа познакомили с подробностями работы центра телерадиовещания.

