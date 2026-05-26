Автомобильный завод «УРАЛ» на COMvex 2026 демонстрирует сразу пять новинок для российского рынка

Фото: АЗ «УРАЛ»

В Москве на площадке МВЦ «Крокус Экспо» начала свою работу международная выставка коммерческого транспорта и технологий COMvex 2026. Автомобильный завод «УРАЛ» (павильон 3, зал 14, стенд 14-102) впервые представляет сразу пять новинок для российского рынка.

Спецтехника на стенде «УРАЛ»

1. Автомобиль бортовой с кран-манипуляторной установкой на шасси «Урал 80» (4×4)

Бортовой автомобиль «Урал 80» с принципиальноновой моделью легкого трехтонного КМУ ПАЛФИНГЕР ИНМАН ИТ 90N. Данный образец впервые демонстрируется на выставке коммерческого транспорта. Компактный полноприводный автомобиль предназначен для транспортировки различных грузов, проведения погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и аварийно-восстановительных работ, в том числе для использования в условиях бездорожья. Максимальная грузоподъемность стрелы — 3 тонны, максимальная высота подъема — 10,5 метров. Грузоподъемность бортовой платформы — 4 тонны.

2. Автомобиль аварийной службы контактной сети на шасси «Урал 80» (4×4)

Представленный автомобиль также демонстрируется впервые и является новинкой на российском рынке. Спецтехника базируется на полноприводном компактном шасси «Урал 80» и предназначена для своевременного ремонта и обслуживания контактной сети. Автомобиль позволяет оперативно обслуживать и устранять повреждения контактных сетей, а также проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте. Оборудован поворотной подъемной платформой. Рабочая высота подъема платформы — 8,5 метров. Грузоподъемность платформы — 500 кг. Вертикальная аварийная лестница изготовлена из диэлектрического материала с электроизоляцией до 1000 В.

3. Автогидроподъемник АГП-52 на шасси «Урал Next» (6×6)

Это первая модель АГП-52 с телескопической стрелой, смонтированная на шасси 6х6. Рабочая высота подъема — до 51,7 метра, грузоподъемность рабочей платформы — до 400 кг. Кабина оператора оснащена системой отопления и кондиционирования. Полноповоротная платформа (360°) и гидравлические опоры обеспечивают устойчивость на любом грунте. Автогидроподъемник предназначен для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и электротехнических работ.

4. Машина вакуумная комбинированная «ЛЕКС» на шасси «Урал C35510» (6×4)

Уникальность представленной новинки в том, что автомобиль способен выполнять аварийные работы на коммунальных сетях подземного расположения без привлечения сторонней спецтехники (экскаватора, илососной машины и пр.). Функциональные особенности: откачка смеси грунта с водой непосредственно в зоне аварии с помощью вакуумной системы; сепарация твердой фракции от жидкой в процессе транспортировки; возврат очищенного грунта на исходное место после завершения ремонтных работ. Автомобиль предназначен для обслуживания канализационных систем, ливневых стоков и колодцев, ликвидации засоров, удаления ила и загрязнений. Объем цистерны для ила — 10 м³, объем цистерны для чистой воды — 6 м³. Автомобиль оснащен стационарным и дистанционным пультом управления.

5. Автомобиль-самосвал сельскохозяйственного назначения на шасси «Урал C34520» (6×4)

Автомобиль с цельнометаллической самосвальной платформой с профилем типа «Алмаз» предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, имеет возможность разгрузки на три стороны (угол разгрузки до 45°). В составе автопоезда с прицепом грузоподъемность составляет до 33,5 тонны, объем — до 50,5 м³.

- Наше предприятие последовательно реализует стратегию, направленную на реструктуризацию и расширение производств, обновление оборудования и повышение уровня автоматизации. Главная задача технологического перевооружения — нарастить объемы выпуска и расширить модельный ряд автомобилей. В прошлом году в рамках инвестпрограммы мы уже запустили новый сборочный корпус. Сегодня работа продолжается: в активной фазе — проекты по разработке перспективных ведущих мостов и созданию литейного производства автокомпонентов, — подчеркнул генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев.

Юбилейный год

2026 год — особенный для предприятия: легендарному автозаводу исполняется 85 лет со дня основания. За эти десятилетия «УРАЛ» прошел путь от первого грузовика до современного лидера в производстве полноприводной и коммерческой техники, работающей в самых суровых условиях.

В юбилейный год завод не только демонстрирует новейшие разработки, но и открывает на своем стенде музейную экспозицию. Все дни работы форума посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, исторические фотографии и архивные документы, рассказывающие об истории уральского автозавода. Это редкая возможность соприкоснуться с живой историей отечественного автомобилестроения.

