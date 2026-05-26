В Челябинске пожарные спасли из горящего дома пять человек

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На улице Богдана Хмельницкого в Челябинске произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», дым хлынул в квартиры соседей сверху и в подъезд

Девять жильцов успели эвакуироваться из дома своими силами.

Женщину из квартиры на пятом этаже с помощью спаскомплекта вывели на улицу пожарные и поручили заботам врачей.

С четвертого этажа эвакуировали еще одного взрослого и троих детей, из них никто не пострадал.

В горящей квартире обнаружили мужчину без сознания. Его вынесли на улицу и передали сотрудникам скорой помощи.

Пламя охватило 40 квадратных метров прежде, чем его смогли потушить.

Причину происшествия выясняют эксперты.

