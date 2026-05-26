В Челябинске пройдет шестой благотворительный турнир по баскетболу 3х3 «АнгелБаскет». Фото ФБЧО

Турнир «АнгелБаскет» по баскетболу 3х3 пройдет на летней сцене Парка Гагарина, 6 июня, в рамках VI Детского фестиваля мороженого «ЕдиноРожок» по инициативе учредителя «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирины Текслер. Все вырученные средства с бизнес-турнира будут направлены на помощь Владиславу Мысловичу из Южноуральска.

Владислав с октября 2024 года ведет борьбу с острым лимфобластным лейкозом. Сейчас он проходит лечение в детской Морозовской больнице в Москве — врачи борются за его жизнь и здоровье. Влад уже прошел CART-терапию, одну из самых современных и уникальных технологий в лечении рака крови. Ее часто называют «живым лекарством», потому что в основе метода — собственные иммунные клетки пациента, которые «перепрограммируют» в лаборатории, чтобы они целенаправленно атаковали раковые клетки.

Сейчас Владислав находится под наблюдением в отделении трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Морозовской больницы. Ему необходим ежемесячный осмотр детского онколога и заместительная терапия внутривенными иммуноглобулинами.

Несмотря на болезнь, Влад продолжает дистанционно учиться в Южноуральском энергетическом техникуме и получает хорошие оценки. Он планирует продолжить учёбу в сентябре и уже почти получил водительские права — остались последние шаги. Любит компьютерные игры и хочет, как прежде, помогать бабушке в саду.

Необходимо собрать средства на оплату ежемесячных авиаперелетов Владислава до Москвы и обратно в Челябинск. Все вместе мы можем подарить юноше надежду и реальную поддержку, чтобы укрепить результат этой уникальной и передовой терапии.

— Многие компании Челябинске уже не в первый раз участвуют в этом благотворительном проекте. Для них — это большая честь вновь присоединиться к «АнгелБаскету» — событию, объединяющему неравнодушных и отзывчивых людей. Вложить частичку своей энергии в общее доброе дело — это не только ответственность, но и вдохновение для всех команд-участниц. Призываем всех неравнодушных вместе с нами присоединиться 6 июня к движению добрых перемен, – отметили организаторы «АнгелБаскета» — баскетбольный клуб «ЧБК» и благотворительное движение «Искорка Фонд».

— «АнгелБаскет» — это гораздо больше, чем турнир. За три года он стал хорошей традицией, объединяющей южноуральцев вокруг по-настоящему значимой и светлой идеи. Мы все вместе делаем большое доброе дело: помогаем детям, популяризируем здоровый образ жизни, подаем хороший пример молодому поколению. Мы гордимся тем, что в нашем регионе есть такие проекты и компании, которые дарят надежду тем, кто особенно нуждается в поддержке, — подчеркнул президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

