Не надо их выбрасывать: челябинские ученые придумали, как превратить семечки красного перца в спортивное питание

Фото: ЮУрГУ

Ученые ЮУрГУ Диана Тазеддинова и Зилолахон Тошева вместе с коллегами из Китая, Пакистана, Саудовской Аравии и Франции придумали, как извлечь из семян красного перца полезный растительный белок.

Перечные семечки обычно выбрасывают – что в домашней готовке, что в пищевой промышленности. А в них содержится до 25% белка, ценные аминокислоты и пищевые волокна.

Грызть семена ради протеина? Но это твердо и невкусно, вдобавок белок из них плохо переваривается.

Как рассказали в пресс-службе ЮУрГУ, исследователи предложили измельчать белок из семечек, а потом обрабатывать ультразвуком. При технологии микронизации материал разбивается на такие крошечные частички, что измерять их нужно в нанометрах. А под воздействием ультразвука образуются и схлапываются микропузырьки. Все это помогает сделать белок растворимым, а вместе с тем более усваиваемым.

— Полученный белковый изолят можно использовать, конечно, прежде всего для создания эффективного спортивного питания, — рассказали в ЮУрГУ. — Другой вариант – применение его в растительных заменителях животных продуктов, мяса и молока.

