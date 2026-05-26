На малыша свалилось почти 100 кг бетона: на Южном Урале женщину будут судить за падение части стены на годовалого мальчика

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Трехгорном в суд передали уголовное дело начальницы муниципального учреждения. 47-летнюю женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в августе прошлого года в Трехгорном пострадал годовалый мальчик. Малыш был с мамой на прогулке, когда от стены отвалилась часть бетонной облицовочной плиты. Обломки рухнули на ребенка. Как потом выяснилось, они весили 94 килограмма. Кроха получил множественные травмы.

По версии следствия, куски бетона навредили ребенку из-за того, что руководитель МКУ не организовала вовремя ремонт подпорной стены и не позаботилась о том, чтобы опасный участок был огорожен. Экспертиза показала, сто стена, от которой отвалилась облицовка, была в аварийном состоянии.

