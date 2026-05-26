Константин Струков проиграл суд национализированным компаниям

Константин Струков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинские компании «Бизнес-Актив» и «Хоум» выиграли суд с бывшим руководителем холдинга ЮГК Константином Струковым.

Как сообщили в региональном Арбитражном суде, заседание по делу проходило в закрытом режиме. Иски компаний к Струкову были удовлетворены, а ему во встречных исках отказали.

По данным источника КП-Челябинск, двум фирмам списаны долги перед Струковым на общую сумму свыше 850 млн рублей. Вдобавок Струков должен будет свыше 6 млн рублей выплатить в качестве госпошлин.

Компании «Бизнес-Актив» и «Хоум» были национализированы в прошлом году, одновременно с ЮГК.

