В Челябинске трехлетний мальчик получил ожоги в автобусе

Трехлетний мальчик задел ногами радиатор и мгновенно сильно обжегся Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске трехлетний мальчик получил ожоги во время поездки в автобусе.

Женщина со старшим сыном и коляской с младшим ребенком села в автобус №2. Трехлетний мальчик прикоснулся ногами к радиатору в салоне – и мгновенно получил ожоги. Семье пришлось экстренно изменить все планы и ехать в больницу. Ребенку оказали необходимую медпомощь.

В Следственном комитете после инцидента возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства, — рассказали в СУ СК по Челябинской области.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

