В Челябинске отказались от идеи ввести платные парковки с 1 июня

Платные парковки не могут открыть из-за изменений в законодательстве

В администрации Челябинска передумали вводить платные парковки с 1 июня. Об этом в проекте «Большая редакции» рассказал вице-мэр по дорожно-транспортной инфраструктуре и цифровизации Дмитрий Агеев.

— Мы очень хотели этим летом ввести, — объяснил Дмитрий Агеев. — Сейчас уже большая часть работы выполнена. В тестовом режиме платный паркинг запущен. Практически любой человек может скопировать на устройство приложение. (Для тех людей, у которых устройств нет, будет предоставлен короткий код, которым можно будет произвести оплату). Мы готовы были разметить парковки и установить знаки. Но вмешался федеральный законодатель.

По словам вице-мэра, в марте во всей России ужесточились требования к камерам фото- видеофиксации. Теперь администрации Челябинска нужно внести изменения в документацию и пройти аттестацию. Все это рассчитывают сделать за лето, чтобы к сентябрю платные парковки все же заработали.

Дмитрий Агеев уточнил, что систему можно запустить и без аттестации. Но тогда возможности оплачивать парковку не будет у операторов каршеринга, органов власти и вообще любых организаций.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

