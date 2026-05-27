В Челябинске с 27 мая открылось движение трамваев по улице Каслинской

Маршруты трамваев восстановили после работ на Каслинской

В Челябинске раньше намеченного срока удалось присоединить временный участок пути к трамвайным рельсам на улице Каслинской. Объезд для электротранспорта там сделали ради строительства метротрамвайной линии.

Возобновить движение по улице планировали 1 июня, но снять ограничения удалось уже 27 мая.

Трамваи №14 и №20к снова начали перевозить пассажиров.

Трамваи №3 и №18к вернулись на обычные маршруты.

В Металлургическом районе вагоны больше не курсируют в учащенном режиме, а работают по обычному расписанию.

— Трамвай-челнок на участке «Депо 2 - Каслинский рынок» прекращает работу за ненадобностью, — уточнили в мэрии Челябинска.

